Москва, , 15:56 — REGNUM На внутреннем валютном рынке имевшие место в начале рабочей недели панические покупки ведущих валют 26 февраля не находят активного продолжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«После двухпроцентной девальвации, что не случалось аж с августа 2018 года (правда здесь стоит учитывать отсутствие реакции в День защитника отечества), доллар и евро прибавляют 0,2%, достигнув отметок в 65,50 руб. и 71,3 руб. соответственно, не позволяя себе большего из-за продаж тех, кто рассчитывает на технический откат после достижения локальных максимумов.

Предпосылки для этого действительно есть, правда носят они скорее именно технический характер: фьючерсы на американские индексы нивелируют внутридневную просадку, что дает основание полагать, что в негативной тенденции, которая привела к обрушению капитализации 500 крупнейших компаний Уолл-стрит почти на 8% за четыре дня, сегодня как минимум наступит пауза.

В то же время до конца недели нельзя исключать выхода евро и доллара на новые максимумы против рубля. Склонность к риску на мировых рынках, вероятно, продолжит ослабевать в свете осознания того, как новый коронавирус «душит» рост мировой экономики через торможение мировой торговли, туризма и нарушения производственных цепочек.

Против национальной валюты продолжает играть и ситуация на рынке энергоносителей. В России до сих пор не определились с тем, как реагировать в рамках ОПЕК+ на сокращение спроса вследствие коронавируса, что заставляет нервничать игроков на нефтяном рынке.

26 февраля котировки марки Brent практически повторили минимумы с момента обострения эпидемии, опустившись на 1,3% к $54. Внутренние факторы также не оказывают поддержку рублю: основные налоговые платежи уже пройдены, на аукционе ОФЗ Минфину удалось разместить облигации на сумму лишь в 9,08 млрд руб.», — пояснил эксперт.

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