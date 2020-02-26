Москва, , 15:41 — REGNUM Поправки о государственном регулировании цен в аптеках во время массовых эпидемий в России необходимы для охраны здоровья граждан, при этом они существенно не отразятся на бизнесе фармацевтических компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявила адвокат, председатель коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

«Данная мера представляется крайне целесообразной, особенно на фоне поведения многих российских аптечных сетей, которые в стремлении получить прибыль за счёт реализации фармацевтической продукции не останавливаются перед целенаправленным повышением цен на лекарства в период эпидемий», — заявила Сулим.

Между тем далеко не все граждане России могут покупать лекарственные препараты по завышенной стоимости. В условиях эпидемии это обстоятельство прямо угрожает здоровью и даже жизням российских граждан, отметила она.

«Помимо собственно лекарств, в регулировании цен во время эпидемий нуждаются и вспомогательные медицинские изделия, например маски на лицо. Ведь их начинают раскупать наиболее активно, чем и пользуются аптечные сети, увеличивая цены», — добавила адвокат.

Поскольку в проекте поправок предусмотрено временное ограничение регулирования цен (не более 90 дней), а во время сезонных эпидемий гриппа цены регулироваться не будут, существенным ударом по бизнесу российских фармацевтических компаний эти поправки не станут, заверила адвокат.

«Но их социальное значение будет масштабным, поскольку люди смогут не опасаться повышения цен на лекарства и медицинские изделия как раз в тот момент, когда они наиболее в них нуждаются. Что касается отказа от регулирования цен во время сезонных эпидемий гриппа, то тут стоит отметить, что депутаты пошли навстречу фармацевтическому бизнесу», — указала Сулим.

«В интересах же государства и общества — регулировать цены и в такие периоды, поскольку сезонные эпидемии гриппа также приводят и к потере трудоспособности на определенный срок, и даже к смертям отдельных больных», — подчеркнула она.

28 февраля 2020 года депутаты Госдумы планируют внести в правительство России поправки, разработанные для закона об основах охраны здоровья граждан. Главная цель поправок состоит в том, чтобы обеспечить государственное регулирование цен в аптеках во время массовых эпидемий. Ограничение цен будет вводиться на срок не более 90 дней и контролироваться Федеральной антимонопольной службой РФ.