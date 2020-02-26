Найроби, , 15:30 — REGNUM Министр сельского хозяйства Кении Питер Мунья распорядился о запрете на забой ослов и закрытии всех скотобоен в стране. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Муньи после разговора с группой фермеров, которые протестовали возле офисов министерства сельского хозяйства страны.

По информации журналистов телерадиокомпании, протестующие фермеры заявляли, что увеличение спроса на ослов привело к безудержному всплеску кражи животных.

Мунья дал владельцам четырех кенийских скотобоен месяц на переход на забой другого скота, такого как крупный рогатый скот и козы. Министр добавил, что те, кто не подчинится постановлению, будут вынуждены закрыть свой бизнес.

Как отмечают журналисты, в сельской Кении ослы являются неотъемлемой частью обеспечения жизнедеятельности, а в некоторых общинах существует запрет на употребление мяса ослов.

Власти Кении опасаются, что популяция ослов в стране может быть уничтожена, если не будет сделано ничего, чтобы остановить их забой. По подсчетам чиновников, ежедневно в Кении забивают до 1000 ослов, и их популяция может быть уничтожена через 10 лет.

Как передают репортеры, спрос на ослов стимулирует экспорт в Китай, поскольку желатин, полученный из кожи осла, является важным компонентом популярных китайских продуктов для здоровья «эцзяо», а также других традиционных лекарств.