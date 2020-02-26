Сургут, Югра, , 15:21 — REGNUM В прокуратуру Югры поступило порядка 40 заявлений от бывших участников жилищных программ региона, считающих незаконными действия «Ипотечного агентства Югры» по взысканию ранее выданных компенсаций и субсидий. Каждое из обращений было проверено, по всем из них заявителями были получены отказы, сообщила представитель ведомства по видеоконференцсвязи на совещании по реализации жилищных программ в ХМАО 26 февраля в Сургуте.

Обращения «Ипотечного агентства Югры» с исками в суды сотрудники прокуратуры не считают нарушением закона.

«Когда гражданин становится на учёт, он должен сам добросовестно предоставить все сведения о наличие имеющихся у него в собственности жилых помещений. Мы ссылаемся на практику, которая сложилась в правовом поле Российской Федерации», — сообщила представитель ведомства.

Касательно обращений в прокуратуру и суды от выбывших из программы «Доступное жильё молодым» по достижению предельного возраста участия до 35 — 36 лет, то по словам представителя прокуратуры всё уже сказал Конституционный суд, который отклонил подобные иски на основании того, что очерёдность не является поводом для требования включения в жилищную программу.

По поводу проблемы, что граждане отдавали документы в «Ипотечное агентство Югры», когда в положении требовалось лишь справка об отсутствии или наличии жилья только в автономном округе, представитель прокуратуры позицию ведомства не озвучила по совету губернатора Натальи Комаровой.

«Никаких персональных вопросов здесь (на совещании — прим. ИА REGNUM) не рассматриваем. На слух ни одно должностное лицо не в праве это делать. Есть прокурор в Сургуте, отправьте ему заявление. Я лично ваши заявления отправлю и попрошу, как губернатор, рассмотреть каждое прилагаемое заявление персонально. Я даже не представляю, что сейчас может произойти», — упредила всех Наталья Комарова.

Напомним, 26 февраля прошла встреча голодавших накануне ипотечниц с губернатором ХМАО и представителями власти автономного округа.

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