Ростов-на-Дону, , 15:17 — REGNUM В Ростовской области до 2023 года планируется построить восемь ледовых арен. О возведении объектов на Дону сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян на заседании облправительства 26 февраля, передаёт ИА REGNUM.

По словам министра, строительством ледовых арен займутся инвесторы. Массовое катание на коньках будет доступно жителям Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Батайска, Новошахтинска, Белой Калитвы, а также Азовского и Кашарского районов.

«В настоящее время в области функционирует более 10,5 тыс. спортивных объектов, что на 763 объекта больше, чем в 2015 году. За последние пять лет на развитие инфраструктуры спорта на Дону направлено более 9,3 млрд рублей бюджетных средств», — отметил Аракелян.

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на Дону до конца 2024 года планируется отремонтировать и построить более 170 объектов.