Майкоп, , 15:22 — REGNUM Строительство транспортной развязки на 1346 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Адыгее, рядом с аулом Тугургой, планируется завершить в 2020 году. Работа идет по графику, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Развязка состоит из четырех путепроводов: по направлению из Новороссийска к южному обходу Краснодара и в обратном направлении. По мере готовности планируется открывать движение по каждому из них. Одновременно предусмотрено благоустройство придорожной полосы: специалисты установят новые остановки и организуют освещение.

Пока идет строительство развязки, с середины августа текущего года будет действовать временная схема движения для автомобилей.

Напомним, автодорога М-4 «Дон» общей протяженностью 1542 км соединяет центральные и северные регионы европейской части России с Северным Кавказом, Черноморским побережьем и морским портом Новороссийска. В 2010 году дорога была передана в доверительное управление госкомпании «Автодор».

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