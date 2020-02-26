Минск, , 15:10 — REGNUM Во исполнение подписанного 24 декабря протокола 17-й сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства Россия выделила Белоруссии квоты на вылов биологических ресурсов в российских морях. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Белоруссии.

«С учетом исторического промысла, осуществляемого Республикой Беларусь в предыдущие периоды, на 2020 год для Республики Беларусь выделены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации в следующих объемах: в Баренцевом море: треска — 4 171 т, пикша — 1 664 т, креветка северная — 500 т; в Балтийском море: треска — 100 т, шпрот (килька) — 800 т, сельдь балтийская (салака) — 100 т.», — сказано в официальном сообщении.

Минск не поясняет, что Москва получает взамен «исторического промысла». Российская сторона также воздерживается от комментариев.

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В сообщении белорусского министерства сказано также, что «белорусская сторона вновь обратилась к российской стороне с просьбой увеличить и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Баренцевом море до 9 000 тонн». Решение ожидается по итогам запланированной на конец года 18-й сессии совместной смешанной комиссии в области рыбного хозяйства.

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