Москва, , 15:04 — REGNUM В России с 8 марта 2020 года вступают в силу новые тарифы по обязательному страхованию ответственности перевозчиков, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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Согласно документу, минимальные значения тарифов снижаются по большинству видов перевозок. Так, по автобусным перевозкам тарифы снижаются до 20%.

Диапазон ставок тарифов зависит от факторов риска, вида транспорта и перевозок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2013 года в России введено обязательное страхование ответственности за безопасность пассажирских перевозок.

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