Бишкек, , 15:03 — REGNUM В 2019 году среднемесячная заработная плата в Киргизии сложилась на уровне 17 166 сомов (15 955 рублей), что на 5,9% больше аналогичного показателя за 2018 год, передает Tazabek.

При этом, согласно данным национального статистического комитета, средняя зарплата бюджетников оказалась в 1,7 раза ниже средней заработной платы работников внебюджетной сферы.

Наиболее активно в минувшем году росли зарплаты киргизстанцев, занятых в сфере строительства — на 12,2%, в горнорудной сфере — на 11,3%, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 10,9%.

Ненамного отставали показатели роста зарплат в сфере водоснабжения, очистки отходов и получения вторсырья — на 9,2%, в образовательной сфере — на 8,9%, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — на 8,7%, а также в риелторском бизнесе — на 6,3%.

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