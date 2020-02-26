Ургенч, , 14:46 — REGNUM Интеграцию туристических рынков обсудили глава правительств Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов на форуме межрегионального сотрудничества в Ургенче, сообщает 26 февраля издание Kun.uz.

Премьер-министр Казахстана отметил, что туристический поток между странами оценивается в $3 млн в год. Он сказал, что стороны должны также работать над общими туристическими продуктами.

«Мы приглашаем вас открыть совместный маршрут по туристическим объектам в регионах Туркестана, Ташкента, Самарканда, Бухары и Хорезма», — добавил Мамин. Стороны также обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в узбекистанском городе Ургенче прошел форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, в рамках которого было подписано 30 соглашений на общую сумму $500 млн.

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