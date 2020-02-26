Сеул, , 14:48 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics выделит 30 млрд вон (~$24,6 млн) на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, средства будут пожертвованы через неправительственную организацию по ликвидации последствий стихийных бедствий «Hope Bridge» и будут потрачены на дезинфицирующие средства для рук, наборы первой необходимости, а также продуктовые наборы.

Ранее, 9 и 13 февраля, компания предоставила помощь компаниям-партнерам, 1 февраля — гуманитарную помощь жителям Китая, страдающим от вспышки коронавируса нового типа, а также пожертвовала средства на борьбу с лесными пожарами в Австралии.