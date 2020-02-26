Москва, , 14:33 — REGNUM Самым продаваемым смартфоном в мире в 2019 году стал Apple Iphone XR, сообщает 26 февраля MacRumors.

Отмечается, что компания Apple в 2019 году продала 46,3 млн смартфонов Iphone XR. На втором месте — Iphone 11 (37,3 млн проданных устройств).

Замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy A10 (30,3 млн). Далее идут Galaxy А50 (24,2 млн) и А20 (19,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, объём розничных продаж смартфонов в России в 2019 году составил 30,14 млн штук, что на 2% больше, чем в 2018 году, подсчитали аналитики компании GfK.

В стоимостном выражении рост составил 7%, достигнув 495 млрд рублей. Такие показатели, по мнению опрошенных изданием экспертов, говорят о рекордном уровне продаж.

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