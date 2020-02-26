Ярославль, 26 февраля 2020, 14:32 — REGNUM Комиссия УФАС по Ярославской области предупредила компанию ООО «Капитал-МС» (ранее — «Росгосстрах-Медицина») о прекращении противозаконных действий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.
На действия конкурентов пожаловалась компания «СК «Ингосстрах-М». Она сообщила, что в Ярославле распространяются листовки о необходимости переоформления медицинского полиса. Тем, кто не переоформит их, угрожали отказом в медпомощи.
Комиссия Ярославского УФАС России признала страховую компанию «Капитал МС», нарушившей антимонопольное законодательство по статье 14.8 Закона «О защите конкуренции», где установлен запрет на недобросовестную конкуренцию. Незаконные действия «Капитал МС» должен прекратить в срок до 6 марта.
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