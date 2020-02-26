Ургенч, 26 февраля 2020, 14:29 — REGNUM Тридцать соглашений на общую сумму около $500 млн подписали участники межрегионального форума сотрудничества Казахстана и Узбекистана в Ургенче, сообщает 26 февраля издание Kun.uz.
В рамках форма состоялась встреча глав правительств Казахстана и Узбекистана Аскара Мамина и Абдуллы Арипова. Стороны обсудили расширение торгового сотрудничества.
Премьер-министр Узбекистана отметил, что главной целью является доведение взаимного товарооборот до $5 млрд. Арипов добавил, что в республике работает 827 предприятий с участием казахстанского капитала.
Напомним, 26 февраля в Ургенче состоялся узбекистанско-казахстанский форум «Сотрудничество регионального бизнеса в области агропромышленной кооперации, промышленности и туризма».