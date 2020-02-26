Москва, , 14:18 — REGNUM Подобные санкционные пакеты США ни для отечественной экономики, ни для экономик других стран никаких тяжелых последствий не влекут. А для того, чтобы ввести действительно ощутимые санкции потребуются куда более сложные процедуры их обсуждения и согласования в Конгрессе и Сенате США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя введение новых санкций против России.

«Как показывает опыт предыдущих по-настоящему весомых санкций, немедленно из них вводились лишь те, что предлагались, к примеру, непосредственно Госдепартаментом. То, что вносится на рассмотрение конгрессменами, группами конгрессменов или профильными комитетами предстоит еще долго обсуждать, согласовывать, принимать и утверждать. Большинство из подобных законопроектов или вовсе не доходят до реализации, или доходят в очень смягченном виде.

Предложенные санкции пока не предполагают запрета на инвестирование в российский госдолг, что, впрочем, понятно — около 53% иностранных держателей отечественных ОФЗ — это американцы. И если против нашего госдолга будут введены действительно жёсткие санкции, то американским держателям облигаций вряд ли удастся их быстро и выгодно реализовать, что означает списание с баланса этих бумаг и безусловные убытки для их владельцев.

Пока же обсуждаются лишь санкции против отдельных персоналий из российской политической верхушки и нескольких компаний, что даже в случае реализации этих санкций не сумеет насести существенный урон российской экономике.

Россия на настоящий момент выработала существенный «иммунитет» против новых санкций Запада за счет низкого уровня задолженности перед зарубежными банками, высоких объемов золотовалютных резервов, профицита федерального бюджета и платежного баланса, «плавающего» курса рубля и еще целого ряда факторов.

Даже введение против нашей страны «наихудшего» варианта санкций, предполагающего не только ограничения против российского госдолга, но и ограничивающих возможность расчетов в долларах для ряда ведущих отечественных банков, то национальная экономика, безусловно, испытает определённое негативное воздействие, но оно не будет фатальным или шоковым.

Да и вероятность того, что дело дойдет до применения наиболее тяжелого варианта санкций, относительно невелика. В целом же, возникает ощущение, что все эти антироссийские санкционные законопроекты нужны больше самим американским конгрессменам и сенаторам для проталкивания интересов тех или иных финансово-промышленных групп или решения внутриполитических задач.

Как никак, а в США в ноябре 2020 года выборы президента, где для продвижения своих кандидатов противоборствующие политические структуры не гнушаются никакими методами. Вот вам и ответ, откуда на самом деле «растут ноги» и всех подобных предложений по новым антироссийским санкциям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против 13 физических и юрлиц Китая, Ирака, России и Турции за несоблюдение американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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