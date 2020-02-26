Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Серьезным вызовом для развития бизнеса Грузии является отсутствие сухопутной границы с Европой. Такое заявление 26 февраля сделал грузинский премьер-министр Георгий Гахария на экономическом форуме «Грузия и мир 2020».

«Несмотря на то, что мы очень близки к Европе на институциональном и ценностном уровне, у Грузии нет сухопутной границы с Европой», — сказал Гахария.

Он также заявил, что преодоление этого вызова позволит ускорить рост экономики Грузии. Каким образом это можно решить, он не сообщил.

Стоит отметить, что ранее Гахария на форуме заявил, что в Грузии власти работают над созданием особого бизнес-климата, который должен привлечь в экономику страны инвестиции.

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