Вильнюс, , 14:16 — REGNUM Литовские природоохранники из департамента защиты окружающей среды обнаружили в Вильнюсском районе незаконную свалку, на которой скопилось порядка 400 тонн пластика, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.

Свалку организовала компания Countryplast. Дело об административном правонарушении передано в суд. Подчёркивается, что в контролирующие органы неоднократно поступали жалобы на незаконную свалку. По литовским правилам получать разрешение на складирование неопасных отходов необходимо, если они превышают 5 кубических метров. На этой свалке скопилось уже 783 кубических метров отходов.