Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Вводить какие-либо ограничения на сообщение с Италией на этом этапе нецелесообразно, поэтому вопрос приостановки полетов в этом направлении в правительстве Грузии не рассматривается. Об этом журналистам заявила министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее информации, все пассажиры, которые направляются из Италии в Грузию, проходят проверку вначале в аэропорту этой страны, а затем — в аэропортах Грузии, поэтому никакой необходимости в дополнительных мерах министр не видит.

«Насколько мне известно, все пассажиры из Италии проверяются как в Италии, так и нашими специалистами здесь, и в случае необходимости им будет оказана та помощь, которую мы оказываем нашим гражданам», — заявила Екатерина Тикарадзе.

Между тем, СМИ сообщают о росте в Италии как числа заразившихся коронавирусом, так и погибших от него.

Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Китаем и Ираном, но представители правительства уже говорят о том, что эта мера нанесла солидный ущерб экономике. Несмотря на ограничение полетов, граждане Китая и Ирана тем не менее прибывают в Грузию различными транзитными рейсами и путями, и в последний период их число на улицах Тбилиси ощутимо возросло.