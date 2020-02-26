Лондон, , 14:04 — REGNUM Британская компания Land Rover назвала стоимость на две модификации нового Defender. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, Defender 90 будет стоить 40 290 фунтов стерлингов (примерно 3,39 млн рублей), а Defender 110, который будет крупнее первого, — от 45 240 фунтов стерлингов (порядка 3,8 млн рублей). При этом версия 90, которая имеет двухдверный кузов, может вместить в себя шесть пассажиров вместе с водителем.

Сообщается, что к концу 2020 года появится коммерческая версия Land Rover Defender, стоимость которой будет составлять 35 000 фунтов стерлингов (2,9 млн рублей). Кроме того, будет выпущена гибридная версия, но ее цена пока не разглашается.

Новинка получит на выбор четыре набора аксессуаров: Explorer, Adventure, Country и Urban. Автопроизводитель адаптировал модель под требования стран, в которые будет поставляться авто. Причем есть военные и обычные версии Defender, в оснащение которых входят 170 дополнительных опций.

Ранее компания Land Rover представила новый концепт-кар Project Vector с функцией беспилотника.

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