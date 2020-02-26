Набережные Челны, Татария, , 13:45 — REGNUM Одна из российских компаний по ремонту и производству автомобилей и агрегатов из моногорода Набережные Челны увеличит объемы производства специальных защищенных автомобилей в два раза. Такая возможность стала доступна благодаря выданному Фондом развития моногородов беспроцентному займу на увеличение мощностей предприятия.

В 2019 году МОНОГОРОДА. РФ выдал компании беспроцентный займ порядка 200 млн рублей на закупку нового комплекса оборудования: горизонтально-расточной станок, комплекс лазерного раскроя металла и окрасочную линию. На сегодняшний день инвестиционный проект реализован в полном объеме. Создано 18 новых рабочих мест.

«Производство специальных защищенных машин является для нас стратегическим инвестиционным проектом. В этом году мы планируем увеличить мощности вдвое — до 200 автомобилей в год. В этом нам помог Фонд развития моногородов, выделив необходимую сумму», — рассказал генеральный директор компании Фаиз Хафизов.

В компании добавили, что сегодня проекты Фонда развития моногородов становятся частью развития бизнеса в Набережных Челнах, и собственники всерьез рассматривают новые возможности для роста бизнеса.

Напомним, что автомобили, выпускаемые компанией, предназначены для выполнения оборонных задач, среди которых перевозка личного состава, воинских грузов, а также они могут использоваться как машины медицинского пункта батальона.

Общая стоимость инвестиционного проекта составила порядка 250 млн рублей.