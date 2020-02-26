Москва, , 13:45 — REGNUM В России в январе 2020 года отмечено значительно сокращение выдачи потребительских кредитов. Выдано 1,27 млн кредитов, что на 13,4% меньше, чем в январе 2019 года (1,47 млн), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Резкое снижение выдачи кредитов отмечено практически во всех регионах России. Наименьшее количество взято жителями Ставропольского края (-25,0%), Иркутской области (-21,3%) и Алтайского края (-20,4%).

Больше всего потребкредитов в январе выдано в Москве (59,6 тыс.), Московской области (55,3 тыс.) и Краснодарском крае (49,3 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 2019 год банки выдали 19,45 млн потребительских кредитов. Это на 2,7% больше чем в 2018 году — 18,93 млн.

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