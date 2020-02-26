Кишинёв, , 13:39 — REGNUM Россия предоставит Молдавии кредит на строительство дорожной инфраструктуры на 10 лет с процентной ставкой не более 2%, и эти условия «вполне устраивают Молдавию». Об этом заявил в эфире кишиневского телеканала N4 премьер-министр Молдавии Ион Кику, передает ИА REGNUM.

По словам Кику, первую часть кредита Молдавия получит уже до конца марта. «Мы будем брать эти деньги частями, в зависимости от того, насколько мы сможем их освоить. По нашим оценкам, в 2020 году нам потребуется $200 млн», — отметил Кику.

Он добавил, что уже на следующей неделе подпишет с российской стороной соглашение о кредите, а потом его ратифицирует парламент. Всего, напомним, Молдавия хочет взять у России в кредит $0,5 млрд на инфраструктурные проекты.

О российском кредите заговорили после прихода к единоличной власти в Молдавии Игоря Додона и его Партии социалистов.