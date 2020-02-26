Москва, , 13:38 — REGNUM Финансовая система России преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса. Об этом 26 февраля заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, последствия для финансовой сферы от коронавируса еще только предстоит оценить.

«Но мы готовы к кризису в любом случае. После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус и опасения по поводу его распространения в мире, а также принимаемые меры предосторожности отрицательно сказались на индустрии роскоши.

Так, по данным Bloomberg, индекс компаний по производству предметов роскоши упал более чем на 10% в годовом исчислении, поскольку расходы китайцев на товары, включая парфюмерию и кожаные сумки, резко сократились на фоне карантинных мер.

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