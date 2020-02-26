Ташкент, , 13:33 — REGNUM Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в Узбекистане по итогам января 2020 года выросла до 25,8%, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

В финансовом регуляторе пояснили, что большая ставка по кредитам в национальной валюте связана с дорогими автокредитами. В частности, без учета автокредита этот показатель составляет 25,1%.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Узбекистане было выдано 5,664 трлн сумов ($596 млн) в качестве автокредитов, что на 69% больше, чем годом ранее. На долю автокредитов приходится 14,5% от общего портфеля.

Отметим, в январе 2019 года ставки по автокредитам составляли 25−27%. В 2020 году этот показатель вырос до 28−32%.