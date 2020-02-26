Калуга, 26 февраля 2020, 18:12 — REGNUM Объем инвестиций в основной капитал Калужской области в 2019 году составил порядка 100 млрд рублей, сообщает 26 февраля корреспондент ИА REGNUM по материалам доклада министра экономического развития региона Ильи Веселова.
В национальном рейтинге инвестиционного климата Калужская область занимает четвёртое место среди регионов России. В 2019 году в регионе было открыто семь новых производств, где создано более 500 рабочих мест. Заключено 26 соглашений с объемом инвестиций более 90 млрд рублей и созданием трёх тысяч рабочих мест.
По информации Агентства регионального развития области, в 2020 году привлечение инвестиций в основной капитал региона продолжится. Также будут сняты инфраструктурные ограничения для отдельных территорий. Инвестиционная активность муниципалитетов будет наполнена сопутствующими сервисами и расширена логистическими возможностями.
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