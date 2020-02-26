Барнаул, , 13:26 — REGNUM Письмо о необходимости установления минимальной цены на пиво в России, направленное главе Минфина РФ Антону Силуанову, появилось по итогам скандального заседания членов Союза российских пивоваров (СРП) состоявшегося в феврале 2020 года в Москве. Данное мероприятие известно тем, что его демонстративно покинули представители компаний «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, обозначившие таким образом несогласие с установлением минимальной цены пива. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил один из участников данного заседания — депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев.

По его словам, федеральные компании не заинтересованы в установлении минимальной цены на пиво, потому что именно демпинговая политика позволяет им успешно конкурировать с более мелкими производителями пива.

«На рынке такие могут держаться только за счёт низкой цены и активно демпингуют. Коллеги не зря обвиняют их в том, что довели продукт — пиво — до того, что его называют «дешёвым пойлом». Это вот из-за них», — подчеркнул Александр Локтев.

По его мнению, введение минимальной цены на пиво позволит уйти от недобросовестной конкуренции со стороны производителей разливной продукции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, просьба установить в России минимальную цену на пиво содержится в письме, направленном главе Минфина РФ Антону Силуанову руководством Союза российских пивоваров. По оценке председателя совета союза Даниила Бримана, слова которого цитирует РИА «Новости», ненормально, когда легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды.

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