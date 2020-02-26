Пенза, 26 февраля 2020, 13:20 — REGNUM Пензенская область планирует провести очистку вод в реке Сура в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Вопрос обсуждался на встрече главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Ивана Белозерцева, сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе.
В частности, на помощь министерства регион рассчитывает при реконструкции действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации.
Кобылкин поручил подготовить проектно-сметную документацию по указанным объектам.
Также стороны обсудили реализацию в регионе других программ национального проекта «Экология»: «Сохранение лесов»; «Сохранение уникальных водных объектов»; «Чистая страна»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе реализации программы «Оздоровление Волги» в 2019 году регионы выполнили мероприятия на 7,7 млрд рублей, что составляет всего 68% от объема финансового обеспечения на этот год, говорил депутат Госдумы Анатолий Грешнивиков («Справедливая Россия»). По мнению парламентария, для полного оздоровления Волги одних мероприятий по очистке сточных вод явно недостаточно. Проект финансирует строительство очистных сооружений, но не финансирует канализационные сети, указал депутат.