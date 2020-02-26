История вопроса

Волга - важнейшая река для европейской части России. К её водам имеют доступ более 60 млн человек. Поэтому значительная часть загрязнённых стоков в России, более трети, приходится именно на Волгу. Экологическую проблему для реки создаёт изношенность или недооснащенность средствами очистки промышленных предприятий, слабый контроль за выбросами отходов в городах, а также сельхоз деятельность.

В 2017 году правительство России представило федеральную программу очистки Волги до 2025 года, на которую планируется выделить 257 млрд рублей.

В августе 2019 года Волга столкнулась с проблемой обмеления, которое грозило рыболовной отрасли миллиардными убытками и проблемами с нерестом. Территориальные управления Росрыболовства в связи с этим начали расследования в отношении Куйбышевского и Саратовского водохранилища, которые должны были поддерживать реку на необходимом уровне.

