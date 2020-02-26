Сеул, , 13:24 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа и сокращением пассажиропотока южнокорейская авиакомпания Air Seoul приостановит на две недели полёты по ряду международных направлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, с 1 по 15 марта компания приостановит полёты по маршруту Инчхон — Токио и Инчхон — Осака.

25 февраля компания также приостановила полёты еще по восьми направлениям, включая перелёты по маршруту Инчхон — Гуам и Инчхон — Гонконг.

Известно, что Air Seoul приостановила полёты по 10 из 11 международным маршрутам.

Представители компании отмечают, что данное решение было принято в связи с падением спроса, отменой бронирований из-за распространения коронавируса нового типа по стране.

Отмечается, что на момент приостановки компания также сократить численность штата. Часть работников будет отправлена в оплачиваемый отпуск с сохранением 60−70% от заработной платы.