Сыктывкар, , 13:18 — REGNUM На газификацию республики Коми в 2020 году будет выделено 1,62 млрд руб. Договоренности об этом были достигнуты накануне на встрече главы республики Сергея Гапликова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Коми, стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что компания ведёт большую работу по расширению Северного газотранспортного коридора, который проходит, в том числе, по территории республики. Продолжается сооружение компрессорных мощностей на магистральных газопроводах «Бованенково — Ухта — 2» и «Ухта — Торжок — 2».

К началу текущего года уровень газификации региона достиг 45,6%. В настоящее время компания завершает подготовку к подаче газа на воркутинскую центральную водогрейную котельную и строит газопровод-отвод газораспределительной станции.

Кроме того, «Газпром» приступил к строительству газопроводов к пяти населённым пунктам и продолжает проектировать ещё ряд газопроводов и газораспределительных станций. Всего в 2020 году компания выделила 1,62 млрд руб. на реализацию проектов по газификации Республики Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ намерено ускорить текущие темпы газификации российских регионов.