Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Корейская компания Kia объявила отзывную кампанию 228 тыс. машин в Соединённых Штатах из-за угрозы короткого замыкания в проводке авто. Об этом сообщается на портале Car and Driver.

Под отзыв попали кроссоверы KIA Sorento, сошедшие с конвейера предприятия в период с 2007 год по 2009 год, а также минивэны Sedona, выпущенные с 2006 года по 2010 год.

Данные автомобили отзывают из-за того, что в блок управления антиблокировочной системы торможения может попасть вода, что в свою очередь может привести к короткому замыканию в проводке машины.

Более того, короткое замыкание в авто может произойти даже тогда, когда двигатель не работает.

Сообщается, что автовладельцев неисправных моделей смогут отправить свои машины для проведения ремонтных работ в апреле 2020 года. А до этого момента в автокомпании рекомендуют автовладельцам парковать свои автомобили вдали от других машин и зданий.

Ранее в компании Kia заявили, что в 2021 году планируют выпустить мощный недорогой электрокар Halo, который будет построен на базе концептуальной модели Kia Imagine.

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