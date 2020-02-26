Пенза, , 13:08 — REGNUM Прямые рейсы из восьми городов России в Симферополь запускает авиакомпания «ИрАвиа». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В частности, прямые перелёты будут организованы из Пензы, Брянска, Москвы (Домодедово), Кирова, Курска, Оренбурга, Уфы и Челябинска.

Для пассажиров, которые полетят в Крым из Пензы, минимальная стоимость билетов составит 4,25 тыс. рублей, время в пути — 2 часа 5 минут. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Первый рейс намечен на 25 мая, завершение перелётов в этом направлении — 28 сентября. Полёты будет осуществляться воздушным судном Superjet 100.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России стали чаще летать самолётами. За последние два года авиаперелеты совершили 18% опрошенных, что на 6%. больше, чем в 2017 году. В основном жители России предпочитали летать самолётами российских авиакомпаний.