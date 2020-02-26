Москва, , 13:05 — REGNUM Цена нефти 26 февраля продолжает оставаться под сильным давлением последних дней из-за распространения коронавируса за пределы Китая — в Италии, Южной Корее, Японии, Иране и других странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Это уменьшает деловую активность в мире, перевозки, торговлю и, следовательно, спрос на сырьё. Поэтому котировки за два дня с 24 февраля упали с $60 до $54 по нефти марки Brent.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) показали увеличение её запасов в США на 1,3 млн баррелей.

26 февраля ожидается выход официальных данных по запасам и добыче от минэнерго США. В зависимости от них и поступления новой информации, связанной с вирусом, возможны движения в ту или иную сторону.

Но котировки близки к сильному техническому уровню $53,10 — минимуму 2019 года. Поэтому наиболее вероятный диапазон на сегодня — $53,10 — 54,90», — полагает эксперт.

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