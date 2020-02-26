Тирасполь, , 13:04 — REGNUM Приднестровье намерено выработать меры для снижения зависимости от банковской системы Молдавии. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский по итогам заседания Совета безопасности ПМР, где обсуждалась ситуация с банковской блокадой Молдавии в отношении приднестровских предприятий, передает ИА REGNUM.

Президент подчеркнул, что всегда выступал за разделение экономики и политики, отметив, что на сегодняшний день в ограничительных действиях Молдавии наблюдается их явное смешение.

Как сообщил на заседании Совбеза председатель Приднестровского республиканского банка Владислав Тидва, ограничительные меры со стороны Молдавии затронули почти два десятка приднестровских предприятий. Если в минувшем году речь шла о закрытии счетов в молдавских банках и запрете на их открытие, то в нынешнем хозяйствующие субъекты Приднестровья столкнулись с невозможностью оплаты товаров и услуг, производимых в соседней республике, а также пополнения своих счетов в банках Молдавии.

Тиджва назвал безосновательной аргументацию молдавской стороны насчет «борьбы с отмыванием денег», подчеркнув, что приднестровские экономические субъекты безоговорочно исполняют все условия и требования молдавских банков. Владислав Тидва также отметил неконструктивность позиции Национального банка Молдавии в этом вопросе.

Ранее в Тирасполе выразили намерение обратиться в европейские и молдавские суды по каждому факту нарушения прав приднестровских предпринимателей, у которых молдавские банки отказываются принимать платежи. Тирасполь также готовит обращение на этот счет в адрес России.

С прошлой недели, отметим, банки Молдавии перестали принимать платежи приднестровских компаний с их счетов в приднестровских банках. Экономические агенты ПМР не могут произвести оплату за товары и услуги молдавским резидентам. Такая ситуация зафиксирована впервые за 30 лет взаимодействия между банковскими системами Приднестровья и Молдавии.

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