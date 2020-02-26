Омск, , 13:04 — REGNUM Количество миллионеров выросло в Омской области. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с итогами декларационной кампании 2019 года, обнародованными управлением Федеральной налоговой службы по Омской области.

Как сообщили ИА REGNUM 26 февраля в ведомстве, к 1 января 2020 года о своих доходах за 2018 год отчитались более 140 тысяч жителей региона. Количество представленных деклараций по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросло на 11 тысяч.

Количество налогоплательщиков Омской области, задекларировавших свои доходы от 1 млн рублей до 10 млрд рублей, выросло на 2242 физических лица.

Доходы от 1 млн до 10 млн рублей задекларировали 10 523 человека, от 10 млн до 100 млн рублей — 364 человека. 70 человек в Омской области заработали от 100 млн до 500 млн рублей, десять человек — от 500 млн до 1 млрд рублей.

У семи человек доход в 2018 году составил 1 млрд рублей и более, пятеро из них — индивидуальные предприниматели. Самый крупный доход в 2018 году — 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество миллионеров в 2019 году увеличилось в Приамурье в сравнении с 2018 годом.

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