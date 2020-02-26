Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Власти Ростовской области скорректировали сроки строительства Северного обхода Ростова-на-Дону. Если ранее завершить работы на объекте было необходимо в 2024 году, то теперь — в 2021 году. Об этом журналистам сообщил заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

По словам чиновника, суд должен поставить точку в деле между региональным минтрансом и подрядчиком — компанией «Донаэродорстрой», пишет 161.ru. Исполнитель госконтракта приостановил реализацию проекта из-за ошибок в проектной документации. Вину за произошедшее компания намерена возложить на заказчика.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев раскритиковал работу минтранса области в части строительства третьего этапа Северного обхода Ростова-на-Дону.

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