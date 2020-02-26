Москва, , 13:01 — REGNUM После самого масштабного с августа 2018 года падения, рубль продолжает нести потери на торгах 26 февраля, хотя медвежий импульс несколько замедлился, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Накануне российская валюта подешевела к доллару более чем на 2%, отметившись на минимумах начала сентября. Сегодня, 26 февраля, доллар/рубль тестирует зону 65,50 руб.

Массовое бегство от рисков продолжает бить по валютам развивающихся стран, а в случае с рублем дополнительное давление оказывает негативная динамика нефтяных цен, которые падают пятый день кряду.

Нефть марки Brent не смогла удержаться над уровнем $56 и снова угрожает более чем однолетним минимумам, торгуясь в зоне $53,50. Трейдеры вернулись к ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам после недавнего восстановления, оказавшись под влиянием растущих опасений по поводу ослабления мирового спроса на энергоносители вследствие распространения коронавируса.

До тех пор, пока на мировые рынки не придет относительное спокойствие, а число зараженных в Китае и за его пределами не перестанет расти, рубль будет находиться во власти понижательных рисков, а попытки восстановления будут использоваться в рамках стратегии продаж на росте.

В перспективе ближайших дней не исключен подъем доллара за пределы отметки 66 рублей впервые с 9 сентября 2019 года», —. предполагает эксперт .

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