Минск, , 12:56 — REGNUM Власти Белоруссии намерены получить от России более $61 млн за 563 тыс. тонн «грязной» нефти, которая в 2019 году пошла на переработку на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь «Балнефтехима» Александр Тищенко.

По его словам, сумма компенсации определяется из расчета $15 за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми Россия уже рассчиталась.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба».

Выяснилось, что в топливе была существенно превышена норма содержания хлорорганики. Нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

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