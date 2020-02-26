Пенза, , 12:54 — REGNUM Первый этап работ по реконструкции Пензенской областной детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова подходит к завершению. Об этом заявил главврач учреждения Максим Баженов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В новом хирургическом корпусе расположатся отделения травматологии, нейрохирургии, плановой и экстренной хирургии, урологии, ЛОР, офтальмологии, а также операционный блок, реанимация и травмпункт.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал поручение начать работу корпуса «максимум через два месяца».

Реконструкция стационара больницы началась в мае 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В целом на эти цели было выделено 576,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ПФО адресные субсидии на софинансирование строительства и модернизацию объектов здравоохранения в период с 2019 по 2021 год получат девять регионов в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». В Пензенской области планируется реконструкция акушерского корпуса и главного корпуса с устройством теплого перехода областной детской клинической больницы им. Н.Ф.Филатова, на эти цели в 2019 году регион получил 200 млн рублей, в 2020 году — 330 млн рублей.