Москва, , 12:55 — REGNUM С 2012 года средний дневной доход московского таксиста снизился втрое. Об этом говорится в исследовании рынка такси Высшей школы экономики.

Аналитики НИУ ВШЭ опросили полторы тысячи пассажиров и 101 водителя такси. Также в рамках исследования провели анкетирование и взяли интервью у представителей трех таксопарков. При расчетах использовались данные Росстата, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Исследователи пришли к выводу, что в 2012 году средняя выручка водителя в день составляла около семи тысяч рублей, из которых четыре — чистый доход водителя. В 2019 году выручка составила 5,7 тысяч рублей, а доход водителя — 1382 рублей.

По мнению аналитиков, большое влияние на снижение оказали агрегаторы. Без них таксисты могли бы получать около 2,7 тысяч рублей чистого дохода.

Однако также отмечается, что агрегаторы помогли значительно повысить спрос на такси в Москве. В 2012 году, до появления агрегаторов, суммарное количество поездок составило 28 миллионов. В 2019 году москвичи совершили 324 миллиона поездок на такси. Объем рынка такси за восемь лет вырос с 19,7 до 157,3 миллиардов рублей. Вероятно, что повысить спрос помогло, в том числе, понижение цены — средний чек за поездку в 2019 году составил 484 рубля против 696 рублей в 2012 году.

Эксперты считают, что без агрегаторов средний чек составил бы 620 рублей, а объем рынка не превысил бы 36,2 миллиардов рублей.