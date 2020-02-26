Москва, , 12:55 — REGNUM Совет Федерации одобрил государственную поддержку социально-экономического развития Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность включения мероприятий по расселению аварийных домов, поврежденных в результате землетрясения в Нефтегорске в 1995 году в государственную программу РФ «Обеспечение доступным жильём и коммунальными услугами граждан России», предусмотрев выделение средств из федерального бюджета.

Сенаторы поддержали инициативы губернатора Сахалина Валерия Лимаренко о выделении 13 млрд рублей на строительство взлётно-посадочной полосы из федерального бюджета, а также идею создания международного медицинского кластера с привлечением иностранных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Сахалинской области прошли в Совете Федерации.