Сухум, , 13:10 — REGNUM Размер инвестиций, который позволит иностранному гражданину временно проживать в Абхазии, определило правительство республики, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Сообщается, что правительство приняло проект постановления, по которому иностранцу, вложившему в экономику Абхазии 10 млн рублей, будет разрешено проживать в республике до четырех лет. После истечения этого срока, разрешение можно будет продлить.

Ожидается, что это поможет привлечь частные инвестиции, так как инвестор часто заинтересован в том, чтобы находится в том районе, где вложены его деньги.

Стоит отметить, что разрешение на временное проживание не дает права на гражданство в Абхазии или на получение там вида на жительство.