Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM Пассажирские автобусы в Ростове-на-Дону планируется оснастить новыми стационарными комплексами фотовидеофиксациинарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информполитики.

Заместитель донского губернатора Виктор Вовк отметил снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 2019 году. Региональные власти также намерены свести этот показатель к минимуму.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 2019 году произошло на 22% меньше ДТП, чем в 2018 году. Также снизилось число жертв ДТП и пострадавших.