Пхеньян, , 12:12 — REGNUM Северокорейская авиакомпания Air Koryo возобновила полёты по маршруту Пхеньян — Владивосток. Об этом сообщает KBS со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.

Согласно опубликованным данным, 24 февраля авиакомпания совершила рейс JS271, прибыв в международный аэропорт Владивостока спустя два часа и тридцать минут после вылета, а также обратный рейс JS272.

Известно, что авиакомпания Air Koryo возобновила полёты между Пхеньяном и Владивостоком спустя месяц после того, как власти страны закрыли границу из-за угрозы распространения коронавируса.

Отметим, что рейс Пхеньян — Владивосток является единственным рейсом между КНДР и Россией. Полёты по данному маршруту осуществляются два раза в неделю по понедельникам и пятницам.