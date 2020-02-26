Москва, , 12:10 — REGNUM Магистральные тягачи производства КАМАЗ будут перевозить гелий Амурского ГПЗ. Гелий будет идти на экспорт через логистический центр в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Газпром».

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Глава Газпрома Алексей Миллер и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в Москве обсудили перспективы взаимодействия компаний. В их присутствии компании «Газпром газэнергосеть гелий», «Газпром газомоторное топливо» и КАМАЗ подписали соглашение о сотрудничестве.

«Согласно документу, «Газпром газэнергосеть гелий» (уполномоченная компания по реализации инвестиционного проекта «Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров») планирует приобретать газомоторную технику для перевозки жидкого гелия. Для этих целей планируется использование магистральных тягачей на сжиженном природном газе (СПГ). Их серийное производство будет организовано на мощностях ПАО КАМАЗ», — говорится в сообщении.

«Газпром газомоторное топливо» создаст инфраструктуру для производства СПГ и заправки тягачей. «Газпром энергосеть гелий» и КАМАЗ подписали дорожную карту, согласно которой планируется, что первые 18 тягачей на СПГ для транспортировки гелия в специальных изотермических контейнерах будут поставлены в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года на Амурском ГПЗ проведен монтаж уникального оборудования.