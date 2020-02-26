Москва, , 12:09 — REGNUM Поддельные купюры в банковской системе РФ выявлены в 2019 году в количестве 41 тыс. 355 штук. Это на 7,4% больше, чем годом ранее, сообщает 26 февраля пресс-служба Банка России.

В 2018 году выявили 2 тыс. 851 фальшивую банкноту. В четвёртом квартале 2019 года нашли 12 тыс. 462 поддельные банкноты. Прирост по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 22,1%.

Чаще всего подделывали пятитысячные купюры (28 тыс. 668 штук), далее идут купюры достоинством 2000 рублей (2 тыс. 788 штук) и 1000 рублей (8 тыс. 602 штук).

Также было выявлено 2 тыс. 364 поддельных банкноты иностранных государств, среди них — 1 тыс. 822 купюры оказались поддельными долларами США.

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