Вена, , 11:59 — REGNUM Соглашение о предоставлении Узбекистану льготного кредита в размере $54 млн подписали генеральный директор фонда международного развития ОПЕК Абдулхамид Алхалиф и посол республики в Австрии Шерзод Асадов, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Церемония подписания соглашения состоялась 25 февраля в Вене. Согласно документу, средства будут выделены на улучшение снабжения питьевой водой 22 населенных пунктов в Янгикурганском районе Наманганской области и городе Намангане.

Планируется, что по итогам реализации проекта около 200 тыс. жителей сельских районов Наманганской области получат доступ к чистой питьевой воде.

Отметим, с 1999 года фонд международного развития ОПЕК реализовал в Узбекистане семь проекта на общую сумму около $80 млн. Фонд выделил $47,2 млн в качестве льготного кредита для обеспечения населения питьевой водой.