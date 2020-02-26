Горно-Алтайск, , 11:59 — REGNUM В Республике Алтай намерены создать Центр управления регионом по опыту Московской области. Этот проект, реализуемый в рамках национального проекта «Цифровая экономика», станет одним приоритетных направлений цифровизации, сообщает официальный сайт республиканского правительства.

После презентации, которую провёл в Горно-Алтайске руководитель ЦУР Московской области Илья Карасев, местные чиновники уже в самое ближайшее время готовы подписать соответствующее соглашение.

«В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

В ЦУР работают сотрудники из отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала «Добродел» и системы «Инцидент», «горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем», — сказано в официальном сообщении алтайского правительства.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин напомнил, что в январе 2020 года российский президент Владимир Путин побывал в ЦУР в Московской области и рекомендовал тиражировать эту практику во все регионы страны.

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