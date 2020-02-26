Саратов, , 11:58 — REGNUM В арбитраж Саратовской области от АО «Международный банк Санкт-Петербурга» поступило сразу пять исков к связанным между собой компаниям из нефтеотрасли, четыре из которых занимаются добычей сырой нефти. Иски пока не приняты к производству, они поступили 25 февраля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий во всех случаях составляет 838 405 781,54 рубля. Ответчиками являются ООО «Нефть Поволжья», АО «Нефть», ООО «НК «Казанла», ООО «НК «Балаковское» и ООО «НК «Атамановка». Компании работают в сфере добычи сырой нефти или осуществляют деятельность агентов по оптовой продаже твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами.

К этим же компаниям, за минусом ООО «НК «Атамановка», банк подал иск в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Пятый соответчик — АО «Нефтегазрезерв» из Саратова, который также является соучредителем ООО «НК «Казанла» и ООО «НК «Балаковское». Этот иск начнут рассматривать 12 марта 2020 года. Речь идёт «о взыскании задолженности по кредитным договорам и об обращении взыскания на заложенное имущество». Иск подан в мае 2019 года на сумму 575 726 123,81 рубля. Слушания неоднократно откладывались.

Напомним, в середине февраля 2020 года иск о собственном банкротстве заявило и самарское общество — ООО «Нефтяная компания «Действие».