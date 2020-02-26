Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Правительство Грузии стремится создать особые условия для бизнеса в стране, чтобы привлечь инвестиции. Такое заявление сделал 26 февраля грузинский премьер-министр Георгий Гахария на экономической конференции «Грузия и мир 2020» в Тбилиси, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"В первую очередь, правительство Грузии работает над созданием в стране исключительной бизнес-среды, особого бизнес-климата для того, чтобы во все сферы вкладывались прямые инвестиции, в особенности в сферу сервиса», — заявил Гахария.

Он подчеркнул, что для развития сервиса потребуются годы. Также премьер-министр отметил «транзитное положение», в котором находится Грузия. Она заинтересована в движении по пути евроатланической интеграции и в создании открытости рынка.