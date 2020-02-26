Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Экономическая политика правительства Грузии сегодня ориентирована на то, чтобы страна стала платформой для обслуживания торговых отношений между странами с крупной экономикой. Об этом на конференции «Грузия и мир 2020» заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Конференция, организованная журналом «Тhe Еconomist», проводится в Грузии уже второй раз.

По его словам, усилия правительства в сфере экономики направлены на поддержку развития частного бизнеса, который правительство рассматривает как основу сильной экономики. И благодаря вкладу бизнеса собирается сделать страну сильной платформой для обслуживания стран с развитой экономикой.

По информации премьера, именно этой цели служат усилия правительства по установлению режима свободной торговли с разными странами мира. В настоящее время в активной фазе находятся переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем и Индией.

«Мы рассматриваем Грузию как сильную платформу для обслуживания торговых отношений между странами с крупной экономикой. Именно поэтому мы и создаем пакеты свободных торговых режимов с разными странами», — пояснил Гахария.

По его оценке, подобные конференции позволяют правительству, бизнесу и экспертному обществу правильно определить роль страны в мировом и региональном контексте.